Компанія Укрзалізниця запроваджує тестовий рейс з вокзалу в Києві до міжнародного аеропорту Кишинева на території Молдови.

– Укрзалізниця разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, рейс потягу 351 Київ – Кишинів продовжать до Реваки у понеділок, 13 квітня.

В Укрзалізниці розповіли, що звідти пасажирів забере безкоштовний шатл до аеропорту Кишинева.

У компанії вважають, що тестовий рейс покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом.

Як додали в Укрзалізниці, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі, якщо буде значний попит серед пасажирів.

Нещодавно компанія Укрзалізниця анонсувала запуск нового міжнародного залізничного маршруту до болгарської Варни.

Повідомлялося, що вже наявні попередні домовленості за маршрутом Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна.

