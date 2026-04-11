Компанія Укрзалізниця запроваджує тестовий рейс з вокзалу в Києві до міжнародного аеропорту Кишинева на території Молдови.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

– Укрзалізниця разом із молдовськими колегами запроваджує тестову поїздку до станції Ревака поблизу міжнародного аеропорту Кишинева, – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у компанії, рейс потягу 351 Київ – Кишинів продовжать до Реваки у понеділок, 13 квітня.

Зараз дивляться

В Укрзалізниці розповіли, що звідти пасажирів забере безкоштовний шатл до аеропорту Кишинева.

У компанії вважають, що тестовий рейс покаже актуальність зупинки поряд із аеропортом.

Як додали в Укрзалізниці, Ревака може зʼявитися на маршруті 351 поїзду на постійній основі, якщо буде значний попит серед пасажирів.

Фото: Укрзалізниця

Нещодавно компанія Укрзалізниця анонсувала запуск нового міжнародного залізничного маршруту до болгарської Варни.

Повідомлялося, що вже наявні попередні домовленості за маршрутом Київ – Львів – Чернівці – Сучава – Бухарест – Варна.

Читайте також
Поїзди Інтерсіті Київ — Харків тимчасово курсуватимуть лише до Полтави
Поїзди Інтерсіті Київ-Харків курсуватимуть лише до Полтави: що відомо

Пов'язані теми:

КишинівМолдовапоїздпотягиУкрзалізниця
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.