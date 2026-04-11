От -3° и мокрого снега до +22°: прогноз погоды на 10 дней

Погода в Украине в выходные будет оставаться холодной и неустойчивой, синоптики прогнозируют заморозки до -3° и небольшие осадки, местами с мокрым снегом.

Однако уже с начала следующей недели ситуация начнет меняться – осадков станет меньше, а температура будет постепенно расти.

Об этом Фактам ICTV эксклюзивно рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода на выходные в Украине

Наталья Птуха подчеркнула, что в эти выходные в Украине уже будут определенные намеки на оптимистические тенденции, однако более ощутимые изменения наступят только на следующей неделе.

– В течение 11-13 апреля в Украине будет держаться холодная, неуютная погода, которую будет продолжать предопределять старый циклон, – тот самый, который был северо-восточнее территории Украины. Сейчас он кое-что может сместиться к нашей территории, но он уже теряет свою силу, – объяснила синоптик.

По ее словам, атмосферное давление будет постепенно повышаться, и оно теряет свою активность. На высотах все еще остается холодная воздушная масса арктического происхождения, но поскольку будет расти атмосферное давление, осадки будут носить уже более локальный характер, хотя и будут идти по всей территории Украины, однако будут более пестрые и точечные.

– В течение дня время от времени может дождь. И влажность тоже остается высокой. Поэтому у нас эти трое суток будут небольшие осадки в виде дождя, кое-где до него будет примешиваться мокрый снег, особенно – в ночные и утренние часы, – пояснила Птуха.

Согласно предупреждению Укргидрометцентра, ночью 11, 12 и 13 апреля в Украине на поверхности почвы заморозки 0…+3°С (I уровень опасности, желтый).

Так, 11 апреля заморозки затронут западные, северные области, а также Винницкую и Черкасскую.

12 апреля в Николаевской и Одесской областях заморозки в воздухе достигнут 0…-3°С (II уровень опасности, оранжевый).

Также в субботу, 11 апреля, ночью на севере, северо-востоке страны и Черкасской области, а днем ​​по всей Украине, кроме юго-запада, местами небольшой дождь (ночью с мокрым снегом). Ночью и утром в юго-восточной части Черниговской и Сумской областях местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1…6°С, днем ​​+4…+9°С, на юге и юго-востоке страны до +13°С.

В воскресенье, 12 апреля, облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем ​​по всей стране, кроме юго-востока, небольшой дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью +1…+6°С, днем ​​+4…+9°С, на юге и востоке страны до +13°С.

Прогноз погоды в Украине на неделю

Синоптик Птуха отметила, что в понедельник тенденция погодных колебаний выходных продолжится.

Однако в дальнейшем, начиная со вторника, осадки будут прекращаться. Будет больше прояснений и меньше облачности.

– Только в восточных областях и на Северо-Востоке страны еще иногда могут проходить такие сугубо весенние легкие дожди, ведь температура ночью уже до +7°С, практически без заморозков, надеемся, будет, – рассказала она.

Днем, по ее прогнозу, будет тепло до +11…+17°С. Холоднее будет на Северо-Востоке страны, поскольку там облачность пока будет продолжаться.

После 16 апреля и по выходным в Украине прогнозируют погоду преимущественно без осадков, лишь днем ​​19 апреля – местами кратковременные дожди, присущие по характеру к теплому периоду.

Температура воздуха в ночные часы 16-18 апреля будет в районе +1…+8°С, в дальнейшем – в ночные часы до +6…+12°С. Максимумы днем ​​будут достигать +11…+18°С, в Закарпатье и юге страны – вплоть до +20…+22°С.

Синоптик подчеркнула, что каждый день будет становиться немного теплее предыдущего.

