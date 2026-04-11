Від -3° і мокрого снігу до +22°: прогноз погоди на 10 днів

Погода в Україні на вихідних залишатиметься холодною та нестійкою, синоптики прогнозують заморозки до -3° і невеликі опади, місцями з мокрим снігом.

Однак уже з початку наступного тижня ситуація почне змінюватися – опадів стане менше, а температура поступово зростатиме.

Про це Фактам ICTV ексклюзивно розповіла синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Погода на вихідні в Україні

Наталія Птуха наголосила, що впродовж цих вихідних в Україні вже будуть певні натяки на оптимістичні тенденції, однак більш відчутні зміни настануть тільки наступного тижня.

– Впродовж 11-13 квітня в Україні буде триматися холодна, незатишна погода, яку продовжуватиме зумовлювати старий циклон, – той самий, який був на північний схід від території України. Зараз він дещо може зміститися до нашої території, але він вже втрачає свою силу, – пояснила синоптикиня.

За її словами, атмосферний тиск буде поступово підвищуватися, тож він втрачає свою активність. На висотах все ще залишається холодна повітряна маса арктичного походження, але оскільки зростатиме атмосферний тиск, опади носитимуть вже більш локальний характер, – хоч і йтимуть по всій території України, однак будуть більш строкаті й точкові.

– Впродовж дня час від часу може накрапати дощ. І вологість також залишається високою. Тому у нас ці три доби будуть невеликі опади у вигляді дощу, подекуди до нього домішуватиметься мокрий сніг, особливо – в нічні та вранішні години, – пояснила Птуха.

Згідно з попередженням Укргідрометцентру, вночі 11, 12 та 13 квітня в Україні на поверхні грунту заморозки 0…+3°С (І рівень небезпечності, жовтий).

Так, 11 квітня заморозки торкнуться західних, північних областей, а також Вінницької й Черкаської.

12 квітня в Миколаївській та Одеській областях заморозки в повітрі сягнуть 0…-3°С (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Також у суботу, 11 квітня, вночі на півночі, північному сході країни та Черкащині, а вдень в усій Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ (вночі з мокрим снігом). Вночі та вранці в південно-східній частині, Чернігівській та Сумській областях місцями туман. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1…6°С, вдень +4…+9°С, на півдні та південному сході країни до +13°.

У неділю, 12 квітня, хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень по всій країні, крім південного сходу, невеликий дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі +1…+6°С, вдень +4…+9°С, на півдні та сході країни до +13°С.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Синоптикиня Птуха зауважила, що впродовж в понеділок тенденція погодних коливань вихідних продовжиться.

Однак надалі, починаючи з вівторка, опади припинятимуться. Буде більше прояснень та менше хмарності.

– Лише у східних областях та на Північному Сході країни ще часом можуть проходити такі вже суто весняні легкі дощики, адже температура вночі вже до +7°С, практично без заморозків, сподіваємось, буде, – розповіла вона.

Вдень, за її прогнозом, теплітиме до +11…+17°С. Холодніше буде на Північному Сході країни, оскільки там хмарність поки що продовжуватиметься.

Після 16 квітня і до вихідних в Україні прогнозують погоду переважно без опадів, лише вдень 19 квітня – місцями короткочасні дощі, притаманні по характеру до теплого періоду.

Температура повітря в нічні години 16-18 квітня буде в районі +1…+8°С, надалі – в нічні години до +6…+12°С. Максимуми вдень сягатимуть +11…+18°С, на Закарпатті та півдні країни – аж до +20…+22°С.

Синоптикиня наголосила, що кожен день ставатиме трохи теплішим за попередній.

