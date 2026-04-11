Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 11 квітня: ЗСУ знищили 1 440 окупантів та понад 2 тис. БпЛА
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували 1 440 російських окупантів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 11 квітня 2026 року
- особового складу – близько 1 310 110 (+1 440);
- танків – 11 851 +(3);
- бойових броньованих машин – 24 381 (+6);
- артилерійських систем – 39 798 (+64);
- РСЗВ – 1 726 (+2);
- засобів ППО – 1 344 (+3);
- літаків – 435;
- гелікоптерів – 350;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.,
- крилатих ракет – 4 517 од.,
- кораблів та катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 88 698(+183);
- спеціальної техніки – 4 121 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
