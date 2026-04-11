Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували 1 440 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 11 квітня 2026 року

  • особового складу – близько 1 310 110 (+1 440);
  • танків – 11 851 +(3);
  • бойових броньованих машин – 24 381 (+6);
  • артилерійських систем – 39 798 (+64);
  • РСЗВ – 1 726 (+2);
  • засобів ППО – 1 344 (+3);
  • літаків – 435;
  • гелікоптерів – 350;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.,
  • крилатих ракет – 4 517 од.,
  • кораблів та катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 88 698(+183);
  • спеціальної техніки – 4 121 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

