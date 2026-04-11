Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували 1 440 російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Втрати ворога на 11 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 310 110 (+1 440);

танків – 11 851 +(3);

бойових броньованих машин – 24 381 (+6);

артилерійських систем – 39 798 (+64);

РСЗВ – 1 726 (+2);

засобів ППО – 1 344 (+3);

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 231 785 (+2 014) од.,

крилатих ракет – 4 517 од.,

кораблів та катерів – 33 од.,

підводних човнів – 2 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 88 698(+183);

спеціальної техніки – 4 121 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 508-му добу.

