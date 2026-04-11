У разі атак російської армії Україна діятиме дзеркально, зберігаючи повну готовність до розвитку подій на фронті.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив після наради з військовим керівництвом.

Заява Зеленського про великоднє перемир’я

За словами президента, сьогодні були визначені параметри реагування на можливі порушення режиму припинення вогню.

— Сьогодні визначили параметри нашого реагування на можливі порушення умов припинення вогню російською армією. Україна буде дотримуватись режиму тиші та діятиме виключно дзеркально. Відсутність російських ударів у небі, на землі та на морі означатиме відсутність наших відповідей, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що обговорив з головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським порядок дій українських підрозділів в умовах припинення вогню.

За його словами, українська армія готова до будь-якого розвитку подій і має чіткий план дій у разі зміни ситуації.

Президент також додав, що Україна неодноразово пропонувала різні формати припинення вогню.

За його словами, Великдень має стати часом безпеки для людей, а перемир’я може стати початком реального руху до миру.

Також інформацію про дзеркальний характер дій України та можливість продовження режиму тиші після свят довели до російської сторони.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив про намір оголосити великоднє перемир’я.

Згідно з указом Кремля, воно має тривати з 16:00 11 квітня до кінця 12 квітня.

