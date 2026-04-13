Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа показал уничтожение флагманского крейсера ЧФ РФ Москва четыре года назад.

На своей странице в Facebook в четвертую годовщину уничтожения украинским флотом флагманского крейсера ЧФ РФ Москва Алексей Неижпапа обнародовал видео, как это было.

– Уничтожение флагманского крейсера ЧФ РФ Москва украинским флотом, которого “не существовало”. Украина – единственная страна в мире, потопившая вражеский ракетный крейсер во время войны. Горжусь нашими воинами, – написал он.

Напомним, что 13 апреля 2022 года украинские военные потопили крейсер Москва – флагман Черноморского флота РФ. Известно, что он непосредственно участвовал в бомбардировке наших пограничников на острове Змеиный.

Флагман ЧФ РФ был поражен противокорабельными ракетами комплекса Нептун, в результате чего там вспыхнул пожар, началось детонирование боеприпасов. Крейсер Москва получил серьезные повреждения и в конце концов пошел ко дну.

Через два года после этого спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, рассказывая детали операции, отметил, что ее успешность — это результат четкого планирования, терпения, мониторинга и, конечно же, удачи.

Также он добавил, что именно неумелые действия экипажа крейсера Москва привели к затоплению крейсера Москва.

