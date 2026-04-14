Так зване тимчасове посвідчення водія – це документ, який видається особі, яка вперше отримала право на керування транспортним засобом. Таке посвідчення має термін дії 2 роки, протягом яких водій повинен дотримуватися певних умов, щоб отримати постійне посвідчення.

Факти ICTV дізнавалися, скільки штрафів можна отримати з тимчасовим водійським посвідченням.

Що таке тимчасове посвідчення водія та які має обмеження

Насправді офіційно тимчасового посвідчення водія не існує. Те, що в народі називають тимчасовими правами, є звичайним посвідченням водія, яке видається вперше людині, яка успішно склала іспити на право керування транспортним засобом.

Зараз дивляться

Обмеження для водіїв з тимчасовим посвідченням в Україні:

12.6.б ПДР Власники авто з таким посвідченням мають обмеження швидкості – вони не можуть перевищувати 70 км/год. Це обмеження прописано в пунктіта є обов’язковим для всіх доріг, незалежно від того, де ви перебуваєте. Тож, навіть якщо на трасі дозволяється 130 км/год, новачку не можна розганятися до таких показників. Варто зазначити, що дорожні камери фіксують швидкість. Отже, якщо буде виявлено, що водій-початківець перевищив позначку в 70 км/год, він також отримує штраф.

Після закінчення терміну дії тимчасового посвідчення водія (2 роки) його необхідно обміняти на постійне. Для цього потрібно звернутися до сервісного центру МВС та надати необхідні документи. Обмін відбувається без складання іспитів.

Яку кількість штрафів можна отримати з тимчасовими правами

Протягом двох років допустима кількість штрафів з тимчасовим водійським посвідченням не повинна перевищувати двох. У разі перевищення цієї кількості водій може бути позбавлений права керування транспортним засобом.

Водій із тимчасовим посвідченням не повинен мати кримінальних правопорушень, пов’язаних з керуванням транспортним засобом, особливо тих, що передбачені статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травму, смерть потерпілого).

Що робити якщо є 3 штрафи на тимчасових правах

Якщо водій отримає два або більше штрафів, він не зможе обміняти тимчасове посвідчення на постійне без повторного складання іспиту в сервісному центрі МВС. Права не заберуть, але доведеться повторно складати іспит.

Важливо зазначити, що йдеться саме про адміністративні штрафи за порушення ПДР, такі як перевищення швидкості, неправильне паркування тощо. За таких таких правопорушень, як керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння або спричинення ДТП з тяжкими наслідками, водій ризикує залишитися без прав.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.