У вівторок, 14 квітня, Україна та Німеччина підписали угоду про обмін оборонними даними з партнерами.

Документ також включає низку спільних проєктів, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

Україна та Німеччина розпочинають обмін оборонними даними

За його словами, ця угода стала першою подібною домовленістю для України.

Підписання відбулося за участі президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Федоров зазначив, що в межах меморандуму на основі бойових даних проводитиметься аналіз використання німецьких систем озброєння, зокрема PzH 2000, RCH 155 та IRIS-T.

Це має підвищити ефективність їх застосування та покращити тактичні рішення.

Він також повідомив, що Україна передає партнерам унікальні дані з поля бою для навчання та вдосконалення моделей штучного інтелекту та аналітичних систем.

– Це перший у світі проєкт розвитку оборонного штучного інтелекту такого масштабу, – додав Федоров.

За його словами, партнери отримають доступ до бойових даних із системи DELTA та інших цифрових платформ України.

Це має допомогти розвитку технологій та посилити їхні власні спроможності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував Німеччині двосторонню угоду у сфері дронів.

Федоров також заявив, що Україна та Німеччина погодили масштабний пакет співпраці на €4 млрд. Він передбачає закупівлю ракет для ЗРК Patriot та спільне виробництво безпілотників.

14 квітня Володимир Зеленський прибув до Берліна та провів зустріч із Фрідріхом Мерцом.

