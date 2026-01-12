Норвегія готова розпочати надання Україні гарантій безпеки одразу після встановлення режиму припинення вогню.

Про це на пресбрифінгу повідомив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Норвегія готова доєднатися до гарантій безпеки

– Відповідь – так, ми надаватимемо безпекові гарантії, щойно буде досягнуто припинення вогню, тому що після цього Україна матиме довгостроковий мир, і ми будемо цьому сприяти, – наголосив Ейде.

Він також зауважив, що окремі параметри таких гарантій ще потребують обговорення, зокрема й усередині самої України.

Міністр підкреслив, що цей крок має принципове значення як для Києва, так і як сигнал для Москви.

– Ми знаємо, що це важливо для України і це важливий меседж Росії. Вона повинна розуміти, що мир після припинення вогню триватиме, економічний, військовий, політичний, – додав він.

Співпраця у сфері ракетного озброєння

Окремо Еспен Барт Ейде розповів про поглиблення співпраці між Україною та Норвегією у сфері виробництва ракет для зенітних комплексів NASAMS.

За його словами, сторони вже зараз працюють над збільшенням постачання ракет, оскільки потреба в них є критичною.

– Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб уже зараз забезпечити більше ракет – це нагальна потреба. Водночас ми розвиваємо партнерство, про яке я згадував, між дуже спроможними українськими виробниками оборонної продукції, щоб інтегрувати їхні перехоплювачі або інші засоби ураження в систему NASAMS, – зазначив міністр.

Він пояснив, що така кооперація дозволить створити більш доступні за ціною, але масові й ефективні види озброєння, адже нині стандартні ракети для ППО є надто дорогими.

– Тому потрібно більше типів ракет, які можна застосовувати, наприклад, у складі NASAMS, і в цьому напрямі є дуже багатообіцяльні напрацювання. Водночас існує як негайна потреба, так і середньострокова, і ми активно працюємо над обома, – підсумував дипломат.

Підтримка України з боку Норвегії

Нагадаємо, у грудні стало відомо, що Норвегія профінансує новий пакет військової допомоги Україні на суму 3,2 млрд норвезьких крон (близько 315 млн доларів).

До нього входять озброєння та боєприпаси для винищувачів F-16, а також ракети для систем протиповітряної оборони.

Крім того, раніше Осло спрямувало ще 500 млн євро на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL.

У цій ініціативі також беруть участь Німеччина, Нідерланди та Канада.