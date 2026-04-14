Президент Владимир Зеленский предложил Германии заключить соглашение о дронах.

Об этом глава государства сообщил во время совместного с канцлером Германии Фридрихом Мерцем брифинга в Берлине.

Соглашение о производстве дронов с Германией: что известно

— Мы предложили Германии соглашение по дронам, двустороннюю drone deal, (что касается производства, — Ред.) различных типов дронов, ракет, софта и современной обороны, — подчеркнул Зеленский.

Украинская и немецкая команды уже “начинают конкретную работу”.

– Наш опыт может быть интегрирован в европейскую систему безопасности. Также есть договоренность о новом вкладе Германии в наше производство дронов, – отметил президент.

По его словам, сегодня также будет обсуждаться программа PURL, “позволяющая получить ракеты для защиты неба”.

— Очень рассчитываем, что Германия и дальше будет делать такие шаги поддержки, — подчеркнул глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский сегодня прибыл в Берлин для встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.

Глава государства также примет участие в украинско-немецких межправительственных консультациях.

После Германии Владимир Зеленский посетит Норвегию, где проведет встречу с премьер-министром страны Йонасом Гар Стере.

