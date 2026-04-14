Зеленский предложил Германии соглашение о дронах и оборонных технологиях
- Украина предложила Германии двустороннее соглашение по производству дронов, ракет и оборонных технологий.
- Украина и Германия договорились о новом вкладе ФРГ в украинское производство БпЛА.
Об этом глава государства сообщил во время совместного с канцлером Германии Фридрихом Мерцем брифинга в Берлине.
Соглашение о производстве дронов с Германией: что известно
— Мы предложили Германии соглашение по дронам, двустороннюю drone deal, (что касается производства, — Ред.) различных типов дронов, ракет, софта и современной обороны, — подчеркнул Зеленский.
Украинская и немецкая команды уже “начинают конкретную работу”.
– Наш опыт может быть интегрирован в европейскую систему безопасности. Также есть договоренность о новом вкладе Германии в наше производство дронов, – отметил президент.
По его словам, сегодня также будет обсуждаться программа PURL, “позволяющая получить ракеты для защиты неба”.
— Очень рассчитываем, что Германия и дальше будет делать такие шаги поддержки, — подчеркнул глава государства.
Напомним, Владимир Зеленский сегодня прибыл в Берлин для встречи с немецким канцлером Фридрихом Мерцем.
Глава государства также примет участие в украинско-немецких межправительственных консультациях.
После Германии Владимир Зеленский посетит Норвегию, где проведет встречу с премьер-министром страны Йонасом Гар Стере.