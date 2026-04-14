Президент Володимир Зеленський запропонував Німеччині укласти угоду щодо дронів.

Про це глава держави повідомив під час спільного з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом брифінгу у Берліні.

Угода щодо виробництва дронів з Німеччиною: що відомо

– Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, двосторонню drone deal, (що стосуватиметься виробництва, – Ред.) різних типів дронів, ракет, софту та сучасної оборони, – наголосив Зеленський.

Він додав, що українська та німецька команди вже “починають конкретну роботу”.

– Наш досвід може бути інтегрований в європейську систему безпеки, – закважив президент.

Зеленський зазначив, що за підсумками переговорів досягнуто домовленості про внесок Німеччини в українське виробництво БпЛА.

– У нас є домовленість про новий внесок Німеччини у наше виробництво дронів, – сказав президент.

За його словами, сьогодні також буде обговорюватися програма PURL, “яка дозволяє отримати ракети для захисту неба”.

– Дуже розраховуємо, що Німеччина і надалі робитиме такі кроки підтримки, – наголосив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні прибув до Берліна для зустрічі з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом.

Глава держави також візьме участь в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Після Німеччини Володимир Зеленський відвідає Норвегію, де проведе зустріч із прем’єр-міністром країни Йонасом Гар Стере.

