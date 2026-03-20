Германия временно упростила экспорт средств ПВО в Украину
Германия упростила экспорт определенного оборудования для противовоздушной и военно-морской обороны в страны Персидского залива и Украину, чтобы обеспечить быстрые поставки.
Об этом сообщило Министерство экономики Германии в пятницу, 20 марта, пишет Reuters.
— Неизбирательные атаки Ирана на страны Персидского залива привели к срочной необходимости в военном оборудовании, в частности для противовоздушной обороны, – заявила министр экономики Катерина Райхе.
Она добавила, что благодаря новой временной лицензии Германия адаптирует процедуры контроля за экспортом вооружений для поставки срочно необходимого вооружения в эти страны, чтобы соответствовать новым требованиям.
Новая генеральная экспортная лицензия Германии будет действовать для поставок вооружения в Украину, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн и Оман в течение шести месяцев.
Согласно новому регулированию, экспортерам разрешается вывозить товары без предварительной подачи индивидуальной заявки в Федеральное ведомство по экономике и экспортному контролю (BAFA).
Регулирование предусматривает, что компании должны регистрироваться и подавать ежемесячные отчеты.
Оно распространяется на товары для противовоздушной и военно-морской обороны, включая разминирование морских мин.
Напомним, 11 марта стало известно, что Германия предоставит Украине €200 млн для усиления защиты от российских бомбардировок.