Канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

Обновлено в 11:42. Об этом сообщил журналистам спикер федерального правительства Германии, передает новостной портал T-Online.

Встреча Мерца и Зеленского — что известно

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский прибыл в Берлин. По его словам, запланированы встреча с Мерцем, совместный пресс-подход и подписание документов.

Кроме того, в Берлине состоится пленарное заседание межправительственных консультаций с участием Зеленского и Мерца.

– Сегодня в канцелярии канцлера проходят немецко-украинские правительственные консультации. Канцлер Мерц примет, среди прочих, президента Украины Владимира Зеленского в Берлине, – сообщил спикер федерального правительства Германии.

Журналисты отмечают, что по меньшей мере 50 полицейских автомобилей охраняют территорию вокруг канцелярии канцлера во время официального визита.

Недавно Зеленский объявил, что намерен обсудить разработку совместной системы противовоздушной обороны с главами европейских государств и правительств на этой неделе.

– Я уверен, что Украина станет центральным компонентом европейской системы безопасности. Альтернатива очевидна: иначе некоторые европейские страны рискуют попасть в сферу влияния России, – сказал Зеленский.

Как сообщают журналисты, в начале недели Владимир Зеленский совершит европейское турне, посетив ряд стран, в частности Германию, Норвегию, Нидерланды и Италию.

