Президент Володимир Зеленський заявив, що зруйнований російською ракетою нафтопровід Дружба зможуть відновити на рівні, достатнього для його функціонування, до кінця квітня.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом сказав, коли відновить роботу нафтопровід Дружба.

– Резервуари всі не будуть відремонтовані, це довгий процес, але це питання про інше. Чи спроможний він буде функціонувати? Так. До кінця квітня, – зазначив глава держави.

Він також висловив сподівання на те, що Україна матиме хорошу співпрацю із новою владою в Угорщині.

Зараз дивляться

Нагадаємо, 19 березня Віктор Орбан заявив, що Будапешт не розблокує жодне сприятливе для України рішення, зокрема схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ та затвердження кредиту на €90 млрд, поки Київ не відновить постачання російської нафти трубопроводом Дружба.

Пізніше Зеленський повідомив, що ремонт нафтопроводу Дружба, який зазнав пошкоджень через російські атаки, завершиться цієї весни.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр 13 квітня заявив, що його країна продовжить купувати російську нафту, але також буде прагнути диверсифікувати закупівлі енергоносіїв.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.