Будущий премьер Венгрии Петер Мадьяр дал понять, что не будет выступать против кредита ЕС для Украины на €90 млрд, поскольку решение уже было принято.

Об этом Мадьяр заявил на пресс-конференции с иностранными медиа в Будапеште, пишет Bloomberg.

Что сказал Мадьяр о €90 млрд для Украины

Петер Мадьяр ответил в рамках вопроса о блокировании кредита ЕС от Украины действующим венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

– Я не уверен, о чем мы вообще говорим. Поскольку в декабре на встрече Европейского совета Орбан проголосовал за то, что Венгрия не будет участвовать в этом кредите, Европейский совет проголосовал за это. Венгрия, Чехия и Словакия не участвуют в кредите на 90 миллиардов, поэтому он не касается нашей страны. Таким образом его и одобрили, – сказал он.

Мадьяр пообещал, что поднимет этот вопрос в разговорах с европейскими лидерами.

– Лично я согласен, что Венгрия не должна участвовать в этом механизме. Венгрия находится в очень сложной финансовой ситуации, и наша задача – вернуть сюда средства ЕС, которые нам принадлежат. Мы не можем брать на себя больше ссуд, – оправдался он.

Также новый премьер отметил, что Виктор Орбан слишком часто менял позицию по этому вопросу и пообещал, что Венгрия будет пытаться быть более последовательной и честной в своей коммуникации.

Как реагируют в ЕС

По данным журналистов, кипрское председательство в ЕС хочет поскорее решить вопрос выдачи Украине кредита в размере €90 млрд.

Также представитель кипрского председательства, предоставивший Укринформу комментарий на условиях анонимности, отметил, что европейцы будут пытаться в быстром темпе реализовать 20-й пакет санкций.

Он уточнил, что обе эти темы вынесут на заседание послов стран-членов ЕС в формате COREPER “только что разрешат условия с целью быстрого решения обоих вопросов”.

