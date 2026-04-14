Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Оновлено в 11:42. Про це заявив речник федерального уряду Німеччини журналістам, повідомляє новинний портал T-Online.

Зустріч Мерца та Зеленського – що відомо

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський прибув до Берліна. За його словами, планується зустріч з Мерцом, спільний преспідхід і підписання документів.

Крім цього, у Берліні відбудеться пленарне засідання міжурядових консультацій за участю Зеленського та Мерца.

– Сьогодні у відомстві канцлера відбуваються німецько-українські урядові консультації. Канцлер Мерц прийматиме, серед інших, президента України Володимира Зеленського в Берліні, – поінформував речник федерального уряду Німеччини.

Журналісти зазначають, що щонайменше 50 поліцейських автомобілів охороняють територію навколо канцлерської канцелярії під час офіційного візиту.

Нещодавно Зеленський оголосив, що має намір обговорити розробку спільної системи протиповітряної оборони з главами європейських держав та урядів цього тижня.

– Я впевнений, що Україна стане центральним компонентом європейської системи безпеки. Альтернатива очевидна: інакше деякі європейські країни ризикують потрапити до сфери впливу Росії, – сказав Зеленський.

Як повідомляють журналісти, на початку тижня Володимир Зеленський здійснить європейське турне, відвідавши низку країн, зокрема Німеччину, Норвегію, Нідерланди та Італію.

Пов'язані теми:

