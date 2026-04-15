Питання розлучення онлайн особливо актуальне під час воєнного стану, коли багато родин опинилися в різних містах чи країнах. У такому випадку комунікація між подружжям та подання документів ускладнюється.

Чи можливе розлучення в Діє: що відомо

В Україні розлучення відбуваються згідно із Сімейним Кодексом України. Законодавство передбачає два основні способи розірвання шлюбу:

Подати заяву можна через відділи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС), якщо у подружжя немає неповнолітніх дітей та вони обоє згодні на розлучення.

Розлучитися можна через суд у випадках, коли у подружжя є спільні неповнолітні діти, якщо один із подружжя не погоджується на розлучення або якщо один із подружжя ухиляється від розірвання шлюбу в органах РАЦС.

Наразі в Діє запрацювала функція укладення шлюбу онлайн через відеозв’язок. Це дуже зручно, адже зареєструвати відносини можна з будь-якого куточку світу, не важливо де саме перебуває пара.

Чи можна подати заяву на розлучення через Дію

В Україні найближчим часом планують запустити нову цифрову послугу — розірвання шлюбу через застосунок Дія. Наразі сервіс перебуває на завершальному етапі підготовки, а необхідні нормативні рішення для його впровадження вже ухвалені урядом.

Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Зоряна Стецюк в інтерв’ю виданню Телеграф. За її словами, технічну розробку планують завершити до кінця весни 2026 року, після чого стартує бета-тестування. Саме на цьому етапі перші користувачі зможуть скористатися новою функцією.

Водночас онлайн-розлучення матиме чіткі обмеження. Послуга буде доступна лише для тих подружніх пар, які не мають спільних неповнолітніх дітей. Крім того, обов’язковою умовою є взаємна згода — обидва з подружжя повинні подати відповідні заяви на розірвання шлюбу.

Ще одна важлива вимога — відсутність майнових спорів. Йдеться про ситуації, коли подружжя не потребує поділу спільно нажитого майна і не має конфліктів щодо цього. Лише за таких умов процедура зможе відбутися повністю онлайн.

Якщо ж у пари є діти або виникають питання щодо їхньої опіки, місця проживання чи аліментів, а також у випадках поділу майна, розірвання шлюбу, як і раніше, здійснюватиметься через суд. У таких ситуаціях скористатися застосунком «Дія» для оформлення розлучення не вийде.

Таким чином, новий сервіс стане швидким і зручним рішенням лише для тих пар, які не мають спірних питань і готові завершити шлюб за взаємною згодою без додаткових юридичних процедур.

За допомогою застосунку Дія можна дистанційно замовити та завантажити готові документи, зокрема свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про укладення шлюбу, а також витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Але наразі розлучення в Дії неможливе. Щоб розірвати стосунки, варто скористатися альтернативними способами для подання заяви, наприклад, онлайн системою Електронний суд. Але у такому разі розлучитися можна лише через суд, а не через РАЦС.

