На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.

Как сообщает Генеральный штаб, противник нанес один ракетный удар, задействовал 6 672 дрона-камикадзе и осуществил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня.

Карта боевых действий в Украине на 15 апреля 2026

Ситуация в Украине на 15 апреля 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 70 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из них девять — из РСЗО. Также зафиксировано шесть штурмов со стороны противника.

На Купянском направлении оккупанты осуществили десять атак в районах Куриловки, Купянска-Узлового, Новой Кругляковки, Загрызового, Богуславки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении противник 12 раз пытался прорвать оборону вблизи Новосергеевки, Лимана, Дробышева и Дибровы.

На Славянском направлении украинские военные отразили четыре атаки в направлении Закотного, Озерного и Резниковки.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре атаки в районах Часового Яра, Федоровки Второй, Бондарного и Маркового.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Берестки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Иванополья, Ильиновки, Яблоновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.

На Покровском направлении Силы обороны остановили 42 штурма противника в районах Родинского, Покровска, Удачного, Белицкого, Шевченко, Гришиного, Котлиного, Муравки, Молодецкого, а также в направлениях Дорожного и Сергеевки.

На Александровском направлении враг 11 раз атаковал вблизи Александрограда, Вороного, Вербового, Новогригорьевки, Калиновского и Злагоды.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 атак в районах Мирного, Гуляйполя, а также в направлениях Горького, Доброполья и Железнодорожного.

На Ореховском направлении наступательных действий со стороны противника не было.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешных штурма в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Потери РФ на 15 апреля 2026 года

личного состава – около 1 313 970 (+1 010);

танков – 11 864 (+1);

боевых бронированных машин – 24 390 (+1);

артиллерийских систем – 40 003 (+50);

реактивных систем залпового огня – 1 736 (+4);

средств противовоздушной обороны – 1 346;

самолетов – 435;

вертолетов – 350;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1 388);

крылатых ракет – 4 517;

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 89 553 (+253);

специальной техники – 4 125 (+2).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.

