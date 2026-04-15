Карта боевых действий на 15 апреля 2026 года — ситуация на фронте
На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 212 боевых столкновений.
Как сообщает Генеральный штаб, противник нанес один ракетный удар, задействовал 6 672 дрона-камикадзе и осуществил 2917 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 48 — из реактивных систем залпового огня.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 70 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, из них девять — из РСЗО. Также зафиксировано шесть штурмов со стороны противника.
На Купянском направлении оккупанты осуществили десять атак в районах Куриловки, Купянска-Узлового, Новой Кругляковки, Загрызового, Богуславки и Новоплатоновки.
На Лиманском направлении противник 12 раз пытался прорвать оборону вблизи Новосергеевки, Лимана, Дробышева и Дибровы.
На Славянском направлении украинские военные отразили четыре атаки в направлении Закотного, Озерного и Резниковки.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре атаки в районах Часового Яра, Федоровки Второй, Бондарного и Маркового.
На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Берестки, Клебан-Быка, Русиного Яра, Иванополья, Ильиновки, Яблоновки, Степановки, Новопавловки и Софиевки.
На Покровском направлении Силы обороны остановили 42 штурма противника в районах Родинского, Покровска, Удачного, Белицкого, Шевченко, Гришиного, Котлиного, Муравки, Молодецкого, а также в направлениях Дорожного и Сергеевки.
На Александровском направлении враг 11 раз атаковал вблизи Александрограда, Вороного, Вербового, Новогригорьевки, Калиновского и Злагоды.
На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 атак в районах Мирного, Гуляйполя, а также в направлениях Горького, Доброполья и Железнодорожного.
На Ореховском направлении наступательных действий со стороны противника не было.
На Приднепровском направлении враг совершил четыре безуспешных штурма в направлении Антоновского моста.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.
Потери РФ на 15 апреля 2026 года
- личного состава – около 1 313 970 (+1 010);
- танков – 11 864 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 390 (+1);
- артиллерийских систем – 40 003 (+50);
- реактивных систем залпового огня – 1 736 (+4);
- средств противовоздушной обороны – 1 346;
- самолетов – 435;
- вертолетов – 350;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 239 241 (+1 388);
- крылатых ракет – 4 517;
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 89 553 (+253);
- специальной техники – 4 125 (+2).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 512-е сутки.
