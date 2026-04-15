На фронті протягом минулої доби зафіксовано 212 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб, противник завдав одного ракетного удару, задіяв 6 672 дрони-камікадзе та здійснив 2917 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 48 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні на 15 квітня 2026

Ситуація в Україні на 15 квітня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом минулої доби зафіксовано 70 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, з них дев’ять — із РСЗВ. Також відбулося шість штурмів з боку противника.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили десять атак у районах Курилівки, Куп’янська-Вузлового, Нової Кругляківки, Загризового, Богуславки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку противник 12 разів намагався прорвати оборону поблизу Новосергіївки, Лимана, Дробишевого та Діброви.

На Слов’янському напрямку українські військові відбили чотири атаки у напрямку Закітного, Озерного та Різниківки.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири атаки в районах Часового Яру, Федорівки Другої, Бондарного та Маркового.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Берестка, Клебан-Бика, Русиного Яру, Іванопілля, Іллінівки, Яблунівки, Степанівки, Новопавлівки та Софіївки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 42 штурми противника у районах Родинського, Покровська, Удачного, Білицького, Шевченка, Гришиного, Котлиного, Муравки, Молодецького, а також у напрямках Дорожнього та Сергіївки.

На Олександрівському напрямку ворог 11 разів атакував поблизу Олександрограда, Вороного, Вербового, Новогригорівки, Калинівського та Злагоди.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 атак у районах Мирного, Гуляйполя, а також у напрямках Гіркого, Добропілля та Залізничного.

На Оріхівському напрямку наступальних дій з боку противника не було.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив чотири безуспішні штурми у напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

Втрати ворога на 15 квітня 2026 року

особового складу – близько 1 313 970 (+1 010);

танків – 11 864 (+1);

бойових броньованих машин – 24 390 (+1);

артилерійських систем – 40 003 (+50);

реактивних систем залпового вогню – 1 736 (+4);

засобів протиповітряної оборони – 1 346;

літаків – 435;

гелікоптерів – 350;

безпілотників оперативно–тактичного рівня – 239 241 (+1 388);

крилатих ракет – 4 517;

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 89 553 (+253);

спеціальної техніки – 4 125 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 512-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

