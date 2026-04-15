На нынешнем этапе полномасштабной войны армия РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр украинской территории.

Такие данные озвучил министр обороны Михаил Федоров на 34-м заседании Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).

Он сообщил, что подход Украины к войне базируется на трех составляющих: воздух, земля и экономика.

Федоров подчеркнул, что Силы обороны Украины делают каждый метр нашей земли очень дорогим для врага.

— Сегодня РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428, — подчеркнул министр.

Он добавил, что украинская армия на поле боя не только удерживает позиции, но и увеличивает давление. Утраты РФ уже превосходят темпы ее мобилизации.

Федоров об усилении ПВО Украины

В ходе заседания в формате Рамштайн Михаил Федоров также озвучил масштабы атак РФ на энергетику Украины этой зимой.

Так, Россия выпустила по Украине 462 баллистических ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тыс. дронов Shahed. Целью врага было разрушение энергосистемы, но Украина выстояла.

– Мы усилили противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов — до 90%, — заявил Федоров.

Он поблагодарил союзников за военную поддержку через программу PURL, в рамках которой Украина получает американское оружие за средства партнеров.

Федоров о давлении на экономику РФ

Министр уточнил, что параллельно Украина усиливает давление на экономику РФ, в том числе в секторе энергетики.

Силы обороны Украины нарушают логистику врага , увеличивают расходы и сокращают ресурсы для финансирования войны.

Как известно, в среду, 15 апреля, в Берлине стартовало 34 заседание в формате Рамштайн. Михаил Федоров озвучил на нем приоритеты Украины: усиление противовоздушной обороны, масштабирование производства украинских дронов и ракет, а также обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.

