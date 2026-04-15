Более 250 солдат на квадратный км: Федоров на Рамштайне озвучил потери РФ
На нынешнем этапе полномасштабной войны армия РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр украинской территории.
Такие данные озвучил министр обороны Михаил Федоров на 34-м заседании Контактной группы по обороне Украины (в формате Рамштайн).
Он сообщил, что подход Украины к войне базируется на трех составляющих: воздух, земля и экономика.
Заседание Рамштайн 15 апреля: озвучены потери РФ на войне
Федоров подчеркнул, что Силы обороны Украины делают каждый метр нашей земли очень дорогим для врага.
— Сегодня РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области — в среднем 428, — подчеркнул министр.
Он добавил, что украинская армия на поле боя не только удерживает позиции, но и увеличивает давление. Утраты РФ уже превосходят темпы ее мобилизации.
Федоров об усилении ПВО Украины
В ходе заседания в формате Рамштайн Михаил Федоров также озвучил масштабы атак РФ на энергетику Украины этой зимой.
Так, Россия выпустила по Украине 462 баллистических ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тыс. дронов Shahed. Целью врага было разрушение энергосистемы, но Украина выстояла.
– Мы усилили противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов — до 90%, — заявил Федоров.
Он поблагодарил союзников за военную поддержку через программу PURL, в рамках которой Украина получает американское оружие за средства партнеров.
Федоров о давлении на экономику РФ
Министр уточнил, что параллельно Украина усиливает давление на экономику РФ, в том числе в секторе энергетики.
Силы обороны Украины нарушают логистику врага , увеличивают расходы и сокращают ресурсы для финансирования войны.
Как известно, в среду, 15 апреля, в Берлине стартовало 34 заседание в формате Рамштайн. Михаил Федоров озвучил на нем приоритеты Украины: усиление противовоздушной обороны, масштабирование производства украинских дронов и ракет, а также обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами.