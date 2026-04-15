В Берлине стартовала встреча в формате Рамштайн: Федоров озвучил приоритеты Украины
- В Берлине стартовало 34 заседания в формате Рамштайн, где министр обороны Украины Михаил Федоров призвал партнеров к дальнейшему укреплению оборонных возможностей.
- Украина делает ставку на усиление позиций в воздухе, на земле и в экономике, чтобы принудить агрессора к миру через силу.
В Берлине началась 34 встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн на уровне министров обороны государств-членов НАТО.
Встреча Рамштайн в Берлине: что известно
Как сообщают журналисты, 34 встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины проходит в гибридном формате.
Отмечается, что на заседании находятся главы оборонных ведомств Германии Борис Писториус, Великобритании Джон Гили, Украины Михаил Федоров, а также генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Другие участники встречи подключились к обсуждению в онлайн-формате.
– Начинаем заседание Рамштайн. Обратился к министрам обороны, партнерам, коллегам и представителям медиа. Прежде всего, спасибо каждой стране, которая вносит вклад в укрепление оборонных способностей Украины, – заявил Федоров.
По словам министра обороны, Украина стремится к миру, а дипломатические усилия продолжаются каждый день.
По мнению Федорова, дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя, а способность Российской Федерации продолжать полномасштабную войну существенно уменьшается.
Как утверждает министр, подход украинской стороны к войне базируется на трех доменах, в частности через воздух, землю и экономику. По его словам, это уже приносит результат.
По словам Федорова, ключевыми приоритетами Украины остается усиление противовоздушной обороны, увеличение производства беспилотников и ракет, запасов артиллерийских боеприпасов большой дальности.
Как добавил министр, украинская сторона представит новые инициативы, направленные на укрепление сотрудничества и подлинные взаимовыгодные партнерства.
Приоритеты Украины остаются четкими, отметил Федоров. По мнению министра обороны, вместе с партнерами Украина приблизится к справедливому и крепкому миру.