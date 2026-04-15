На нинішньому етапі повномасштабної війни армія РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр української території.

Такі дані озвучив міністр оборони Михайло Федоров на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).

Він повідомив, що підхід України до війни базується на трьох складових: повітря, земля та економіка.

Федоров наголосив, що Сили оборони України роблять кожен метр нашої землі дуже дорогим для ворога.

– Сьогодні РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428, – наголосив міністр.

Він додав, що українська армія на полі бою не лише утримує позиції, а й нарощує тиск. Втрати РФ уже перевищують темпи її мобілізації.

Федоров про посилення ППО України

Під час засідання у форматі Рамштайн Михайло Федоров також озвучив масштаби атак РФ на енергетику України цієї зими.

Так, Росія випустила по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тис. дронів Shahed. Метою ворога було руйнування енергосистеми, але Україна вистояла.

– Ми посилили протиповітряну оборону. Рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%, – заявив Федоров.

Він подякував союзникам за військову підтримку через програму PURL, у межах якої Україна отримує американську зброю за кошти партнерів.

Федоров про тиск на економіку РФ

Міністр уточнив, що паралельно Україна посилює тиск на економіку РФ, зокрема в секторі енергетики.

Сили оборони України порушують логістику ворога, збільшують витрати та скорочують ресурси для фінансування війни.

Як відомо, у середу, 15 квітня, у Берліні стартувало 34 засідання у форматі Рамштайн. Михайло Федоров озвучив на ньому пріоритети України: посилення протиповітряної оборони, масштабування виробництва українських дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами.

