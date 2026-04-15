Понад 250 солдатів на квадратний км: Федоров на Рамштайні озвучив втрати РФ
- Михайло Федоров озвучив втрати РФ на квадратний кілометр української території.
- Міністр оборони України також розповів про посилення ефективності ППО.
На нинішньому етапі повномасштабної війни армія РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр української території.
Такі дані озвучив міністр оборони Михайло Федоров на 34-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн).
Він повідомив, що підхід України до війни базується на трьох складових: повітря, земля та економіка.
Засідання Рамштайн 15 квітня: озвучено втрати РФ на війні
Федоров наголосив, що Сили оборони України роблять кожен метр нашої землі дуже дорогим для ворога.
– Сьогодні РФ втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр, а на Донеччині — у середньому 428, – наголосив міністр.
Він додав, що українська армія на полі бою не лише утримує позиції, а й нарощує тиск. Втрати РФ уже перевищують темпи її мобілізації.
Федоров про посилення ППО України
Під час засідання у форматі Рамштайн Михайло Федоров також озвучив масштаби атак РФ на енергетику України цієї зими.
Так, Росія випустила по Україні 462 балістичні ракети, майже 600 крилатих ракет і 27 тис. дронів Shahed. Метою ворога було руйнування енергосистеми, але Україна вистояла.
– Ми посилили протиповітряну оборону. Рівень перехоплення крилатих ракет досяг майже 80%, а дронів — до 90%, – заявив Федоров.
Він подякував союзникам за військову підтримку через програму PURL, у межах якої Україна отримує американську зброю за кошти партнерів.
Федоров про тиск на економіку РФ
Міністр уточнив, що паралельно Україна посилює тиск на економіку РФ, зокрема в секторі енергетики.
Сили оборони України порушують логістику ворога, збільшують витрати та скорочують ресурси для фінансування війни.
Як відомо, у середу, 15 квітня, у Берліні стартувало 34 засідання у форматі Рамштайн. Михайло Федоров озвучив на ньому пріоритети України: посилення протиповітряної оборони, масштабування виробництва українських дронів і ракет, а також забезпечення далекобійними артилерійськими боєприпасами.