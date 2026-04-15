В марте Силы обороны Украины возобновили контроль над почти 50 кв. км. территории, которую временно оккупировали российские войска.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

Сырский о возобновлении контроля над территорией

По словам Сырского, российские оккупанты терпят значительные потери, но не отказываются от намерений захватить больше территории Украины. Поэтому ВСУ должны ликвидировать угрозу и останавливать продвижение армии России.

Войска РФ активизировали наступательные действия и производят их почти на всей линии боевого столкновения протяженностью 1,2 тыс. км, пользуясь сменой погодных условий.

– Самыми горячими в течение месяца были Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское направления, – утверждает Сырский.

ВСУ должны перехватывать стратегическую инициативу и проводить активную оборону. Благодаря этому в марте украинские защитники возобновили контроль над почти 50 кв. км. территории, оккупированной армией РФ.

Как пояснил Сырский, украинское качество ведения боевых действий нивелирует численное преимущество российских оккупантов. Перехватывая инициативу, ВСУ рушат графики врага и заставляют его подстраиваться.

По словам главнокомандующего, ВСУ систематически наносят удары по военным объектам и предприятиям ВПК на территории РФ, которые работают на нужды оккупационной группировки, чтобы подорвать наступательный потенциал врага.

В марте благодаря средствам Deep Strike удалось поразить 76 таких целей, среди которых 15 – это объекты нефтеперерабатывающей промышленности.

Кроме этого, Сырский заслушал доклады о состоянии мобилизации и рекрутинга, логистического обеспечения, фортификационного оборудования оборонных рубежей, подготовке и восстановлении боеспособности подразделений, поддержании правопорядка в ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ отметил интенсификацию работ по обустройству инженерных заграждений и фортификации. Опыт Десантно-штурмовых войск ВСУ в обустройстве углубленных путей становится ключевым для выживания техники и личного состава в условиях насыщенности неба дронами. По его словам, уже даны соответствующие распоряжения и задания на ближайшее время.

