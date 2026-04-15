Сили оборони уразили РЛС комплексу С-400 та станцію Небо-СВУ
- Сили оборони України завдали серії ударів по військових об'єктах РФ, знищивши радіолокаційні станції ЗРК С-400 та Небо-СВУ.
- Окрім ППО, під вогневе ураження потрапили склади боєприпасів і безпілотників, а також численні райони зосередження живої сили окупантів.
Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, логістичні об’єкти та зосередження живої сили російських окупантів.
Ураження РЛС зі складу ЗРК С-400, логістичних об’єктів і живої сили РФ
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 14 та в ніч на 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.
Зокрема, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу С-400 у Красногірському Запорізької області та радіолокаційну станцію Небо-СВУ в Гвардійському в Криму.
На тимчасово окупованій території Запорізької області українські захисники били по складу боєприпасів у районі населеного пункту Терпіння.
Як розповіли у Генштабі ЗСУ, уражено склад безпілотників у районі Гірного Донецької області.
Водночас у районі Маріуполя під удари потрапили цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів російських військ.
Крім цього, українські захисники уразили зосередження живої сили у районах населених пунктів:
- Івановський та Волфинський Курської області Росії;
- Красногірське Запорізької області;
- Березове Дніпропетровської області;
- Родинське Донецької області;
- Олешки на Херсонщині.
Як стверджують у Генеральному штабі ЗСУ, під удари потрапили інші важливі об’єкти російських військ. Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.