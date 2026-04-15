Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, логістичні об’єкти та зосередження живої сили російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 14 та в ніч на 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів ворога.

Зокрема, уражено радіолокаційну станцію 96Л6 із складу зенітного ракетного комплексу С-400 у Красногірському Запорізької області та радіолокаційну станцію Небо-СВУ в Гвардійському в Криму.

Зараз дивляться

На тимчасово окупованій території Запорізької області українські захисники били по складу боєприпасів у районі населеного пункту Терпіння.

Як розповіли у Генштабі ЗСУ, уражено склад безпілотників у районі Гірного Донецької області.

Водночас у районі Маріуполя під удари потрапили цистерни з пально-мастильними матеріалами, а в околицях Рибинського та Тополиного – склади матеріально-технічних засобів російських військ.

Крім цього, українські захисники уразили зосередження живої сили у районах населених пунктів:

Івановський та Волфинський Курської області Росії;

Красногірське Запорізької області;

Березове Дніпропетровської області;

Родинське Донецької області;

Олешки на Херсонщині.

Як стверджують у Генеральному штабі ЗСУ, під удари потрапили інші важливі об’єкти російських військ. Втрати окупантів та масштаби завданих збитків уточнюються.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.