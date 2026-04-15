Синергия дронов и пехоты: Украина вводит новую модель ведения войны
- Минобороны Украины внедряет новую модель ведения войны, основанную на создании единой системы из дроново-штурмовых подразделений и пехоты.
- Эта тактика уже доказала свою эффективность на Юге, позволив освободить значительные площади оккупированных территорий благодаря синергии воздушных и наземных беспилотников.
Украина вводит новую модель ведения войны с дроново-штурмовыми подразделениями, объединяющими воздушные и наземные беспилотники с пехотой в единую систему.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Новая модель ведения войны Украины: что известно
По информации Минобороны, сочетание воздушных и наземных беспилотников с пехотой в единую систему уже показало результат в южных регионах Украины, где с февраля удалось освободить большой объем временно оккупированных территорий.
Как отмечается, это произошло благодаря применению этих новейших подразделений.
Кроме того, в Министерстве обороны рассказали о Mission Control – первой операционной платформе, которая собирает данные со всех дроновых миссий и анализирует их в режиме реального времени.
По информации Минобороны, это необходимо для оперативных и успешных командирских решений.
– Это позволяет командирам видеть полную картину в реальном времени, фиксировать маршруты дронов, точки запуска и результативность – повышает эффективность ударов, сокращает время реакции и уменьшает потери, – говорится в сообщении.
В Министерстве обороны добавили, что Украина готова поделиться с иностранными партнерами цифровизацией боевых процессов и уникальным опытом современной войны.