Синергія дронів та піхоти: Україна запроваджує нову модель ведення війни
- Міноборони України впроваджує нову модель ведення війни, що базується на створенні єдиної системи з дроново-штурмових підрозділів та піхоти.
- Ця тактика вже довела свою ефективність на Півдні, дозволивши звільнити значні площі окупованих територій завдяки синергії повітряних і наземних безпілотників.
Україна запроваджує нову модель ведення війни із дроново-штурмовими підрозділами, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Нова модель ведення війни України: що відомо
За інформацією Міноборони, поєднання повітряних та наземних безпілотників з піхотою в єдину систему вже показав результат у південних регіонах України, де з лютого вдалося звільнити великий об’єм тимчасово окупованих територій.
Як зазначається, це відбулося саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів.
Крім цього, у Міністерстві оборони розповіли про Mission Control – першу операційну платформу, яка збирає дані з усіх дронових місій та аналізує їх в режимі реального часу.
За інформацією Міноборони, це необхідно для оперативних та вдалих командирських рішень.
– Це дозволяє командирам бачити повну картину в реальному часі, фіксувати маршрути дронів, точки запуску та результативність – підвищує ефективність ударів, скорочує час реакції та зменшує втрати, – йдеться у повідомленні.
У Міністерстві оборони додали, що Україна готова ділитися з іноземними партнерами цифровізацією бойових процесів та унікальним досвідом сучасної війни.