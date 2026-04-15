Україна запроваджує нову модель ведення війни із дроново-штурмовими підрозділами, які поєднують повітряні та наземні безпілотники з піхотою в єдину систему.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Нова модель ведення війни України: що відомо

За інформацією Міноборони, поєднання повітряних та наземних безпілотників з піхотою в єдину систему вже показав результат у південних регіонах України, де з лютого вдалося звільнити великий об’єм тимчасово окупованих територій.

Зараз дивляться

Як зазначається, це відбулося саме завдяки застосуванню цих новітніх підрозділів.

Крім цього, у Міністерстві оборони розповіли про Mission Control – першу операційну платформу, яка збирає дані з усіх дронових місій та аналізує їх в режимі реального часу.

За інформацією Міноборони, це необхідно для оперативних та вдалих командирських рішень.

– Це дозволяє командирам бачити повну картину в реальному часі, фіксувати маршрути дронів, точки запуску та результативність – підвищує ефективність ударів, скорочує час реакції та зменшує втрати, – йдеться у повідомленні.

У Міністерстві оборони додали, що Україна готова ділитися з іноземними партнерами цифровізацією бойових процесів та унікальним досвідом сучасної війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.