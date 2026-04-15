У березні Сили оборони України відновили контроль над майже 50 кв. км. території, яку тимчасово окупували російські війська.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Сирський про відновлення контролю над територією

За словами Сирського, російські окупанти зазнають значних втрат, але не відмовляються від намірів захопити більше території України. Саме тому ЗСУ мають ліквідовувати загрозу та зупиняти просування армії Росії.

Війська РФ активізували наступальні дії та проводять їх майже на всій лінії бойового зіткнення завдовжки 1,2 тис. км, користуючись зміною погодних умов.

– Найгарячішими протягом місяця були Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки, – стверджує Сирський.

ЗСУ мають перехоплювати стратегічну ініціативу та проводити активну оборону. Завдяки цьому в березні українські захисники відновили контроль над майже 50 кв. км. території, окупованої армією РФ.

Як пояснив Сирський, українська якість ведення бойових дій нівелює чисельну перевагу російських окупантів. Перехоплюючи ініціативу, ЗСУ руйнують графіки ворога та змушують його підлаштовуватися.

За словами головнокомандувача, ЗСУ систематично завдають ударів по військових об’єктах та підприємствах ВПК на території РФ, які працюють на потреби окупаційного угруповання, щоб підірвати наступальний потенціал ворога.

Зокрема, у березні завдяки засобам Deep Strike вдалося уразити 76 таких цілей, серед яких 15 – це об’єкти нафтопереробної промисловості.

Крім цього, Сирський заслухав доповіді щодо стану мобілізації та рекрутингу, логістичного забезпечення, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, підготовки та відновлення боєздатності підрозділів, підтримання правопорядку в ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив на інтенсифікації робіт з облаштування інженерних загороджень та фортифікації. Досвід Десантно-штурмових військ ЗСУ в облаштуванні заглиблених шляхів стає ключовим для виживання техніки та особового складу в умовах насиченості неба дронами. За його словами, вже надано відповідні розпорядження та завдання на найближчий час.

