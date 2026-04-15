У Берліні розпочалася 34 зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн на рівні міністрів оборони держав-членів НАТО.

Про це повідомляє міністр оборони України Михайло Федорова.

Зустріч Рамштайн у Берліні: що відомо

Як повідомляють журналісти, 34 зустріч Контактної групи з питань оборони України відбувається у гібридному форматі.

Зараз дивляться

Зазначається, що особисто на засіданні перебувають очільники оборонних відомств Німеччини Борис Пісторіус, Великої Британії Джон Гілі, України Михайло Федоров, а також генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Інші учасники зустрічі доєдналися до обговорення в онлайн-форматі.

– Починаємо засідання Рамштайну. Звернувся до міністрів оборони, партнерів, колег та представників медіа. Передусім дякую кожній країні, яка робить внесок у зміцнення оборонних спроможностей України, – заявив Федоров.

За словами міністра оборони, Україна прагне миру, а дипломатичні зусилля тривають щодня.

На думку Федорова, дипломатія працює тоді, коли Україна є сильною на полі бою, а здатність Російської Федерації продовжувати повномасштабну війну суттєво зменшується.

Як стверджує міністр, підхід української сторони до війни базується на трьох доменах, зокрема, через повітря, землю та економіку. За його словами, це вже дає результат.

За словами Федорова, ключовими пріоритетами України залишаються посилення протиповітряної оборони, збільшення виробництва безпілотників і ракет, запасів артилерійських боєприпасів великої дальності.

Як додав міністр, українська сторона представить нові ініціативи, спрямовані на зміцнення співпраці та справжні взаємовигідні партнерства.

Пріоритети України залишаються чіткими, зазначив Федоров. На думку міністра оборони, разом з партнерами Україна наблизиться до справедливого та міцного миру.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.