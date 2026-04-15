Отключение света 16 апреля: что прогнозируют в Укрэнерго
В четверг, 16 апреля, графики отключения света по Украине вводить не планируют.
Такой прогноз на вечер 15 апреля опубликовала прессслужба Укрэнерго.
Ожидать ли отключение света 16 апреля в Украине
По данным Укрэнерго, графики отключения электроэнергии 16 апреля 2026 г. в Украине не прогнозируются.
В то же время, там призывают перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 10:00 до 16:00.
– Потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы с 18:00 до 22:00, – говорится в сообщении.
Напомним, россияне 15 апреля проводят очередную атаку дронами и ракетами в Украину. В Одессе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть погибший и раненые.
Воздушная тревога в ряде регионов Украины продолжается.
