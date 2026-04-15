В четверг, 16 апреля, графики отключения света по Украине вводить не планируют.

Такой прогноз на вечер 15 апреля опубликовала прессслужба Укрэнерго.

Ожидать ли отключение света 16 апреля в Украине

Сейчас смотрят

В то же время, там призывают перенести энергоемкие процессы на дневное время – с 10:00 до 16:00.

– Потребляйте электроэнергию бережливо в вечерние часы с 18:00 до 22:00, – говорится в сообщении.

Напомним, россияне 15 апреля проводят очередную атаку дронами и ракетами в Украину. В Одессе зафиксировано попадание в многоэтажку, есть погибший и раненые.

Воздушная тревога в ряде регионов Украины продолжается.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.