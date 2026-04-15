Зеленский: На этой неделе обеспечим Украине усиление благодаря работе с Европой по дронам
- Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительное усиление благодаря сотрудничеству с Европой в сфере дронов и совместного производства.
- Основным приоритетом остается ПВО, в том числе поставки ракет и систем от партнеров.
- Украина также работает над запуском совместного производства вооружения в Европе для укрепления обороноспособности.
Зеленский об усилении защиты Украины от атак РФ
Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram сообщил, что уже по итогам этой недели Украина получит дополнительные возможности для усиления обороны благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами в сфере дронов и совместного производства.
По его словам, ключевым приоритетом остается развитие противовоздушной обороны, ведь Россия продолжает массовые ежедневные удары по украинским городам.
Зеленский сообщил о новых договоренностях с партнерами, в частности с Германией и Норвегией, по поставкам ракет для ПВО и дополнительных систем. Также идет работа над расширением программы поставки антибалистических ракет и подготовкой новых соглашений с союзниками.
Отдельно президент отметил важность совместного производства в Европе систем ПВО, ракет и дронов.
По его словам, развитие такого партнерства позволит укрепить защиту Украины и обеспечить эффективный ответ на российские атаки.