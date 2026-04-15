Зеленський: Цього тижня забезпечимо Україні посилення завдяки роботі з Європою по дронах
- Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає додаткове посилення завдяки співпраці з Європою у сфері дронів та спільного виробництва.
- Основним пріоритетом залишається ППО, зокрема постачання ракет і систем від партнерів.
- Україна також працює над запуском спільного виробництва озброєння в Європі для зміцнення обороноздатності.
За результатами цього тижня Україна отримає можливості додаткового посилення захисту завдяки спільній роботі з європейцями по дронах та по спільному виробництву, заявив Володимир Зеленський.
Зеленський про посилення захисту України від атак РФ
Президент України Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що вже за підсумками цього тижня Україна отримає додаткові можливості для посилення оборони завдяки співпраці з європейськими партнерами у сфері дронів та спільного виробництва.
За його словами, ключовим пріоритетом залишається розвиток протиповітряної оборони, адже Росія продовжує щоденні масовані удари по українських містах.
Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами, зокрема з Німеччиною та Норвегією, щодо постачання ракет для ППО та додаткових систем. Також триває робота над розширенням програми постачання антибалістичних ракет і підготовкою нових угод із союзниками.
Окремо президент наголосив на важливості спільного виробництва в Європі систем ППО, ракет і дронів. За його словами, розвиток такого партнерства дозволить зміцнити захист України та забезпечити ефективну відповідь на російські атаки.