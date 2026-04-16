Травень асоціюється з розквітом весни, теплом і початком періоду активного відпочинку.

Саме на цей місяць припадає низка свят, які для багатьох українців пов’язані з додатковими вихідними та можливістю провести більше часу з родиною. 1 травня асоціюється зі святом праці, однак у сучасних умовах правила визначення вихідних днів зазнали суттєвих змін.

Чи буде вихідний 1 травня в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Чи є 1 травня вихідним днем у 2026 році

Свято 1 травня відоме як День праці, ще до повномасштабної війни входило до переліку офіційних святкових днів, визначених Кодексом законів про працю України. Відповідно до статті 73, цей день і зараз залишається святковим.

Однак сам факт наявності святкового дня не завжди означає додатковий вихідний.

Чи буде вихідний 1 травня 2026 року

У 2026 році 1 травня припадає на п’ятницю. У мирний час це означало б автоматичний вихідний день для більшості працівників.

Утім, в Україні продовжує діяти правовий режим воєнного стану, під час якого застосовуються норми закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Згідно з цим законом:

святкові та неробочі дні можуть не застосовуватися;

роботодавець має право встановлювати робочі дні без урахування свят.

У більшості випадків під час воєнного стану 1 травня залишається звичайним робочим днем. Зокрема, державні установи, банки та підприємства працюють за стандартним графіком, якщо інше не визначено внутрішніми рішеннями.

Водночас окремі роботодавці можуть:

самостійно зробити цей день вихідним;

або надати працівникам додатковий відпочинок.

Тобто питання, чи буде вихідний 1 травня, залежить не лише від календаря, а й від політики конкретної установи.

Отже, попри те, що 1 травня офіційно залишається святковим днем, у 2026 році додатковий вихідний не гарантується на державному рівні. Через воєнний стан більшість українців працюватимуть у цей день у звичайному режимі.

Але варто орієнтуватися передусім на рішення вашого роботодавця, а не лише на календар свят.

