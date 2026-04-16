Буданов призвал создавать условия для возвращения граждан из-за границы
Массовое возвращение украинцев домой возможно только при условии комплексного подхода, который включает факторы безопасности и экономики.
На этом подчеркнул руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit, сообщает корреспондент Главкома.
— Без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-либо серьезном результате говорить бессмысленно. Потому что нужно создать условия, чтобы люди возвращались, – отметил руководитель ОП.
Генерал Буданов добавил, что Украина уже ведет активный диалог с международными партнерами по возвращению людей.
Однако, по его словам, любые переговоры с партнерами не будут иметь смысла без реального прогресса в сфере безопасности и создания новых экономических возможностей внутри страны.
А ключевым фактором, напомнил руководитель ОП, является завершение войны.