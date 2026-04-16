В Украине аварийные отключения в 10 областях после массированного обстрела — Укрэнерго
В результате массированной ракетно-дроновой атаки и из-за артиллерийских обстрелов энергетической инфраструктуры в прифронтовых регионах есть обесточивания в нескольких областях.
Аварийные отключения света в Украине
Следствием массированного обстрела Украины стали аварийные отключения в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Киевской областях, сообщает Укрэнерго.
— Везде, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу, — говорится в сообщении.
К тому же в результате утренней дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Юга Украины частично обесточены Николаевская и Херсонская области.
Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью.
— Если в названных регионах сейчас у вас есть электроэнергия – пожалуйста, потребляйте ее экономно, — добавляет Укрэнерго.
Энергетики сделают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных потребителей, отмечают в Укрэнерго.