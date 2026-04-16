В Україні аварійні відключення в 10 областях після масованого обстрілу — Укренерго
- У Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях введені аварійні відключення світла після масованого обстрілу.
- Також через атаку енергетичної інфраструктури Півдня України, частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей.
Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки та через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах є знеструмлення у кількох областях.
Аварійні відключення світла в Україні
Наслідком масованого обстрілу України стали аварійні відключення у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській та Київській областях, повідомляє Укренерго.
– Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу, – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ранкової дронової атаки на енергетичну інфраструктуру Півдня України частково знеструмлені споживачі й Миколаївської та Херсонської областей.
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація.
– Якщо у названих регіонах наразі у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо, – додає Укренерго.
Енергетики зроблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх знеструмлених споживачів, наголошують в Укренерго.