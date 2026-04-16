Потери РФ на 16 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 513-е сутки полномасштабной войны превысили 1,315 млн.

личного состава / personnel – около 1 315 070 (+1 100) человек / persons

танков/tanks – 11 866 (+2) ед.

боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 391 (+1) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 40 046 (+43) ед.

РСЗО / MLRS – 1 738 (+2) ед.

средства ПВО / air defense systems – 1347 (+1) ед.

самолетов/aircraft – 435 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 350 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs — 240 598 (+1 357) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles — 4537 (+20) ед.

корабли/катера/ships/boats – 33 (+0) ед.

подлодки / submarines – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 89 761 (+208) ед.

специальная техника / special equipment – ​​4 126 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ЗСУ

