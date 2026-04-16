Татьяна Забожко, выпускающий редактор
3 мин.
Потери РФ на 16 апреля: ликвидировано 1100 оккупантов, 43 артсистемы и 1357 БпЛА
Потери РФ на 16 апреля 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 100 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 513-е сутки полномасштабной войны превысили 1,315 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 16 апреля 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 315 070 (+1 100) человек / persons
- танков/tanks – 11 866 (+2) ед.
- боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 24 391 (+1) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 40 046 (+43) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 738 (+2) ед.
- средства ПВО / air defense systems – 1347 (+1) ед.
- самолетов/aircraft – 435 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 350 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs — 240 598 (+1 357) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles — 4537 (+20) ед.
- корабли/катера/ships/boats – 33 (+0) ед.
- подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 89 761 (+208) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 126 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 513-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.