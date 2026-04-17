Підрозділ СБУ Альфа став першим у рейтингу підрозділів Сил оборони за кількістю уражених цілей у березні.

Про це Фактам ICTV повідомила пресслужба відомства.

Результати підрозділу Альфа СБУ у березні

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій Альфа СБУ в режимі 24/7 боронять країну на фронті та нав’язують свої правила окупантам на полі бою.

Так, лише за березень, відповідно до верифікованих даних профільного підрозділу ЦСО, спецпризначенці “відмінусували” понад 10200 ворожих піхотинців.

Також вони уразили 7 346 інших цілей, із яких 5 122 – знищено та 2 224 пошкоджено. Зокрема, йдеться про:

2 218 БпЛА;

1 279 засобів спостереження і зв’язку;

1 606 фортифікаційних та інженерних об’єктів;

810 одиниць легкого автотранспорту;

422 одиниці мототранспорту;

187 вантажівок;

90 артилерійських систем та САУ;

59 одиниць броньованої техніки;

10 РСЗВ.

Наголошується, що Центр спецоперацій Альфа СБУ стабільно демонструє високу ефективність на полі бою і постійно входить у число найрезультативніших підрозділів Сил оборони.

– Це не випадковий успіх, а системна робота і професійний підхід до виконання бойових завдань. Рашисти звикли тиснути масою. Ми ж воюємо розумом, точністю і технологіями. Саме в цьому і є наша перевага. СБУ і надалі докладатиме максимум зусиль, щоб здобувати нові козирі для України і змусити опонентів до миру, – зазначив т.в.о. голови СБУ Євгеній Хмара.

У відомстві зауважили, що ті, хто також хоче ефективно нищити ворога в команді справжніх профі, можуть стати частиною Альфи вже зараз.

Для цього потрібно заповнити анкету за посиланням. Більше про те, як стати частиною підоозділу Альфа СБУ читайте на сайті.

Нагадаємо, вночі проти 11 квітня дрони Центру спецоперацій Альфа СБУ спільно з Силами безпілотних систем ЗСУ атакували лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) Кримська у Краснодарському краї РФ.

