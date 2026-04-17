Служба безопасности Украины разоблачила и задержала агента ФСБ, которая готовила новые ракетно-дроновые удары России по Одесской области, в частности по позициям противовоздушной обороны.

Задержание агента ФСБ в Одесской области: что известно

По данным следствия, российские войска планировали нанести прицельные удары по украинской ПВО, которая защищает воздушное пространство Юга.

Под особым вниманием врага были места базирования мобильных огневых групп, позиции зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций.

Чтобы получить координаты этих объектов, агент объезжала прибрежные районы Одесской области общественным транспортом.

В случае обнаружения военных позиций женщина проводила доразведку на месте — фотографировала и снимала видео.

Полученные данные она обозначала на электронных картах, делала скриншоты координат и сохраняла их на телефоне.

Собранную информацию агент передавала своему куратору из РФ через анонимный чат в мессенджере.

Сотрудники СБУ задокументировали действия фигурантки и задержали ее во время фиксации позиций украинских военных.

Как выяснило следствие, агентом оказалась местная продавщица, которую завербовали через Telegram-каналы, где она искала “легкий заработок”.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения.

Сейчас она находится под стражей. За совершенное ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

