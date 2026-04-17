Продавчиня-агентка ФСБ готувала удар по позиціях ППО на Одещині
- СБУ затримала агентку ФСБ на Одещині.
- Вона збирала дані про ППО та військові позиції.
Служба безпеки України викрила та затримала агентку ФСБ, яка готувала нові ракетно-дронові удари Росії по Одеській області, зокрема по позиціях протиповітряної оборони.
Про це повідомили в Службі безпеки України.
Затримання агентки ФСБ на Одещині: що відомо
За даними слідства, російські війська планували завдати прицільних ударів по українській ППО, яка захищає повітряний простір Півдня.
Під особливою увагою ворога були місця базування мобільних вогневих груп, позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій.
Щоб отримати координати цих об’єктів, агентка об’їжджала прибережні райони Одещини громадським транспортом.
У разі виявлення військових позицій жінка проводила дорозвідку на місці — фотографувала та знімала відео.
Отримані дані вона позначала на електронних картах, робила скриншоти координат і зберігала їх на телефоні.
Зібрану інформацію агентка передавала своєму куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.
Співробітники СБУ задокументували дії фігурантки та затримали її під час фіксації позицій українських військових.
Як з’ясувало слідство, агенткою виявилася місцева продавчиня, яку завербували через Telegram-канали, де вона шукала “легкий заробіток”.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.
Наразі вона перебуває під вартою. За вчинене їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.