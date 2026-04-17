Служба безпеки України викрила та затримала агентку ФСБ, яка готувала нові ракетно-дронові удари Росії по Одеській області, зокрема по позиціях протиповітряної оборони.

Затримання агентки ФСБ на Одещині: що відомо

За даними слідства, російські війська планували завдати прицільних ударів по українській ППО, яка захищає повітряний простір Півдня.

Під особливою увагою ворога були місця базування мобільних вогневих груп, позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій.

Щоб отримати координати цих об’єктів, агентка об’їжджала прибережні райони Одещини громадським транспортом.

У разі виявлення військових позицій жінка проводила дорозвідку на місці — фотографувала та знімала відео.

Отримані дані вона позначала на електронних картах, робила скриншоти координат і зберігала їх на телефоні.

Зібрану інформацію агентка передавала своєму куратору з РФ через анонімний чат у месенджері.

Співробітники СБУ задокументували дії фігурантки та затримали її під час фіксації позицій українських військових.

Як з’ясувало слідство, агенткою виявилася місцева продавчиня, яку завербували через Telegram-канали, де вона шукала “легкий заробіток”.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою. За вчинене їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

