В воскресенье, 19 апреля, в Украине не будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

– Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения потребления не планируется, – говорится в сообщении.

Энергетики советуют пользоваться мощными электроприборами в дневной период – с 11:00 до 15:00.

Сейчас смотрят

В вечерние часы, с 18:00 до 22:00, потребителей призывают экономно использовать электроэнергию.

Напомним, 18 апреля в результате атаки на Нежинский район Черниговской области был поврежден критический энергообъект.

Вражеский удар произошел около 4:00 утра. Он привел к масштабному отключению сразу нескольких населенных пунктов области.

В целом без электроснабжения остались около 380 тыс. абонентов.

Свет исчез в Чернигове, Прилуках, Нежине и Славутиче, а также в Черниговском, Нежинском и Прилукском районах.

В Чернигове из-за аварийного повреждения на объекте электроснабжения без света остались 25 тыс. абонентов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.