У неділю, 19 квітня, в Україні не будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності.

Про це повідомили в Укренерго.

– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні.

Енергетики радять користуватися потужними електроприладами у денний період – з 11:00 до 15:00.

Зараз дивляться

У вечірні години, з 18:00 до 22:00, споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Нагадаємо, 18 квітня внаслідок атаки на Ніжинський район Чернігівської області було пошкоджено критичний енергооб’єкт.

Ворожий удар стався близько 4:00 ранку. Він призвів до масштабного знеструмлення одразу кількох населених пунктів області.

Загалом без електропостачання залишилися близько 380 тис. абонентів.

Світло зникло у Чернігові, Прилуках, Ніжині та Славутичі, а також у Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах.

У Чернігові через аварійне пошкодження на об’єкті електропостачання без світла залишилися 25 тис. абонентів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.