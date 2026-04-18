Чи вимикатимуть світло 19 квітня – прогноз Укренерго
У неділю, 19 квітня, в Україні не будуть застосовуватися графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності.
Про це повідомили в Укренерго.
Чи очікувати відключення світла 19 квітня в Україні
– Завтра, у неділю, застосування заходів обмеження споживання не планується, – йдеться у повідомленні.
Енергетики радять користуватися потужними електроприладами у денний період – з 11:00 до 15:00.
У вечірні години, з 18:00 до 22:00, споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію.
Нагадаємо, 18 квітня внаслідок атаки на Ніжинський район Чернігівської області було пошкоджено критичний енергооб’єкт.
Ворожий удар стався близько 4:00 ранку. Він призвів до масштабного знеструмлення одразу кількох населених пунктів області.
Загалом без електропостачання залишилися близько 380 тис. абонентів.
Світло зникло у Чернігові, Прилуках, Ніжині та Славутичі, а також у Чернігівському, Ніжинському і Прилуцькому районах.
У Чернігові через аварійне пошкодження на об’єкті електропостачання без світла залишилися 25 тис. абонентів.