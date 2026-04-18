Во временно оккупированном Луганске повреждена электроподстанция, которая обеспечивала питание железнодорожного узла.

Об этом заявили представители движения Атеш.

Диверсия в Луганске 18 апреля: что известно

По данным движения, их агент проник на территорию электроподстанции в Луганске.

Там был уничтожен электротрансформатор, после чего на объекте возник пожар. Пламя охватило трансформаторное оборудование.

По оценкам партизан, восстановление подстанции может занять несколько недель.

По информации Атеш, подстанция обеспечивала питание железнодорожного узла.

Через этот узел, как утверждают в движении, проходили эшелоны с техникой и боеприпасами для российских войск.

После диверсии могут возникнуть задержки с поставками на Лиманском и Константиновском направлениях, поэтому оккупанты вынуждены менять логистику и искать альтернативные маршруты.

Напомним, что в ночь на 18 апреля беспилотники атаковали несколько регионов России и временно оккупированные территории.

Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и портовая инфраструктура — в ряде городов прогремели взрывы и вспыхнули пожары.

В частности, серия взрывов прогремела в Новокуйбышевске Самарской области, где, по данным OSINT-аналитиков, дроны могли попасть в НПЗ компании Роснефть.

Также сообщалось о пожарах на Сызранском НПЗ, нефтебазе в Краснодарском крае и в районе порта Высоцк в Ленинградской области.

Во временно оккупированном Севастополе загорелся резервуар с горючим.

По данным Минобороны РФ, за ночь якобы было сбито более 250 дронов, в ряде регионов вводили ограничения на полеты.

