У тимчасово окупованому Луганську пошкоджено електропідстанцію, яка забезпечувала живлення залізничного вузла.

Про це заявили представники руху Атеш.

Диверсія в Луганську 18 квітня: що відомо

За даними руху, їхній агент проник на територію електропідстанції в Луганську.

Там було знищено електротрансформатор, після чого на об’єкті виникла пожежа. Полум’я охопило трансформаторне обладнання.

За оцінками партизанів, відновлення підстанції може тривати кілька тижнів.

За інформацією Атеш, підстанція забезпечувала живлення залізничного вузла.

Через цей вузол, як стверджують у русі, проходили ешелони з технікою та боєприпасами для російських військ.

Після диверсії можуть виникнути затримки з постачанням на Лиманському та Костянтинівському напрямках, тож окупанти змушені змінювати логістику та шукати альтернативні маршрути.

Нагадаємо, що у ніч проти 18 квітня безпілотники атакували кілька регіонів Росії та тимчасово окуповані території.

Під ударами опинилися нафтопереробні заводи, нафтобази та портова інфраструктура — у низці міст пролунали вибухи та спалахнули пожежі.

Зокрема, серія вибухів пролунала в Новокуйбишевську Самарської області, де, за даними OSINT-аналітиків, дрони могли влучити в НПЗ компанії Роснефть.

Також повідомляли про пожежі на Сизранському НПЗ, нафтобазі в Краснодарському краї та в районі порту Висоцьк у Ленінградській області.

У тимчасово окупованому Севастополі загорівся резервуар із пальним.

За даними Міноборони РФ, протягом ночі нібито було збито понад 250 дронів, у низці регіонів вводили обмеження на польоти.

