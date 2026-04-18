Атака на РФ и Севастополь: горят НПЗ, под ударом был порт в Ленинградской области
- В ночь на 18 апреля в ряде регионов РФ раздавались взрывы, под ударом оказались порт и нефтебазы.
- Во временно оккупированном Севастополе также было громко.
В ночь на 18 апреля беспилотники атаковали сразу несколько регионов России и временно оккупированные территории.
Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и портовая инфраструктура, в ряде городов прогремели взрывы и возникли пожары.
Об этом сообщают OSINT-ресурсы, российские власти и местные СМИ.
Атака на Самарскую область: взрывы на НПЗ
Одной из главных целей атаки стал Новокуйбышевск в Самарской области.
Около 04:30 по местному времени в городе прогремела серия взрывов. Очевидцы насчитали не менее 6-8 громких ударов.
В восточной и северной частях Новокуйбышевска были видны яркие вспышки в небе, после чего над промышленной зоной поднялся густой черный дым.
По данным аналитиков, беспилотники могли попасть в Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Роснефти.
После удара на территории предприятия возник пожар.
Кроме того, ударам подвергся еще один ключевой объект — Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
По информации OSINT-аналитиков, в результате атаки загорелся резервуарный парк предприятия.
Местные жители также сообщали в соцсетях о взрывах и пожаре на территории завода.
Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона и входит в структуру Роснефти.
Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные газы, а его годовая мощность переработки составляет от 7 до 8,5 млн тонн нефти.
Завод уже неоднократно подвергался атакам беспилотников — в частности в декабре 2025 года.
Пожар в оккупированном Крыму
Во временно оккупированном Севастополе также зафиксированы последствия атаки.
По словам оккупационных властей, в районе Казачьей бухты загорелся резервуар с остатками топлива.
На обнародованных в сети видео видно масштабный пожар и густой дым, который поднимается над портовой зоной.
Удар по нефтебазе в Краснодарском крае
В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу в Тихорецке.
Местные власти сообщили о пожаре на территории объекта.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, однако масштабы повреждений уточняются.
Атака на порт в Ленинградской области
Под ударом также оказалась Ленинградская область.
Губернатор региона заявил, что над территорией области были сбиты десятки дронов.
При этом в районе порта Высоцк зафиксирован пожар, который на момент сообщения еще ликвидировали.
По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО якобы уничтожили 258 беспилотников.
В ряде регионов после атаки вводились ограничения безопасности.
В частности, в аэропортах вводился режим Килим, предусматривающий полный запрет полетов.
Информация о пострадавших в большинстве регионов официально не подтверждена.