В ночь на 18 апреля беспилотники атаковали сразу несколько регионов России и временно оккупированные территории.

Под ударами оказались нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и портовая инфраструктура, в ряде городов прогремели взрывы и возникли пожары.

Об этом сообщают OSINT-ресурсы, российские власти и местные СМИ.

Сейчас смотрят

Атака на Самарскую область: взрывы на НПЗ

Одной из главных целей атаки стал Новокуйбышевск в Самарской области.

Около 04:30 по местному времени в городе прогремела серия взрывов. Очевидцы насчитали не менее 6-8 громких ударов.

В восточной и северной частях Новокуйбышевска были видны яркие вспышки в небе, после чего над промышленной зоной поднялся густой черный дым.

По данным аналитиков, беспилотники могли попасть в Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Роснефти.

После удара на территории предприятия возник пожар.

Кроме того, ударам подвергся еще один ключевой объект — Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

По информации OSINT-аналитиков, в результате атаки загорелся резервуарный парк предприятия.

Местные жители также сообщали в соцсетях о взрывах и пожаре на территории завода.



Сызранский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий региона и входит в структуру Роснефти.

Предприятие производит бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и сжиженные газы, а его годовая мощность переработки составляет от 7 до 8,5 млн тонн нефти.

Завод уже неоднократно подвергался атакам беспилотников — в частности в декабре 2025 года.

Пожар в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Севастополе также зафиксированы последствия атаки.

По словам оккупационных властей, в районе Казачьей бухты загорелся резервуар с остатками топлива.

На обнародованных в сети видео видно масштабный пожар и густой дым, который поднимается над портовой зоной.

Удар по нефтебазе в Краснодарском крае

В Краснодарском крае РФ беспилотники атаковали нефтебазу в Тихорецке.

Местные власти сообщили о пожаре на территории объекта.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, однако масштабы повреждений уточняются.

Атака на порт в Ленинградской области

Под ударом также оказалась Ленинградская область.

Губернатор региона заявил, что над территорией области были сбиты десятки дронов.

При этом в районе порта Высоцк зафиксирован пожар, который на момент сообщения еще ликвидировали.

По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО якобы уничтожили 258 беспилотников.

В ряде регионов после атаки вводились ограничения безопасности.

В частности, в аэропортах вводился режим Килим, предусматривающий полный запрет полетов.

Информация о пострадавших в большинстве регионов официально не подтверждена.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.