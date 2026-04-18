В ночь на 18 апреля российская армия атаковала Украину 219 средствами воздушного нападения, 150 из которых – дроны типа Shahed.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По данным Воздушных сил ВСУ, среди ударных БпЛА фигурировали также Гербера, Италмас и беспилотники других типов.

Враг запускал дроны для атак на Украину по 7 направлениям. В частности, из российского села Шаталово и городов Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из мыса Чауда, расположенного во временно оккупированном Крыму.

— Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, – говорится в сообщении ВСУ.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбиты или подавлены 190 российских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Несмотря на это, также зафиксировано попадание 28 ударных дронов на 17 локациях, а также падение обломков на 9 локациях.

Напомним, ночью 18 апреля российская армия атаковала дроном частный дом в городе Богодухов Харьковской области. На месте вспыхнул пожар. Кроме того, в результате удара повреждены по меньшей мере три жилых дома и хозяйственные постройки. Есть двое раненых.

Также около 4:00 враг поразил энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области. Около 380 тыс. абонентов остались без света.

Под атакой российской армии в ночь на 18 апреля также оказались объекты портовой и промышленной инфраструктуры Одесской области. Зафиксированы повреждения складов, грузового транспорта и здания, а также загорелись автобусы. Один человек получил ранения.

