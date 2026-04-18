Люди не можуть чекати: Лубінець про посилення гуманітарної катастрофи в Олешках
Гуманітарна катастрофа у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області щодня посилюється.
Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Посилення гуманітарної катастрофи в Олешках: що відомо
Він зазначив, що у місті фіксують масштабні руйнування та знищення цивільної інфраструктури.
– Разом з тим Росія продовжує маніпулювати вищенаведеними фактами. Вона сама обстрілює місто, свідомо руйнує цивільні об’єкти, а потім намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну. Це цинічна й добре відпрацьована інформаційна тактика, – йдеться в повідомленні.
Уповноважений ВР з прав людини зауважив, що гуманітарна катастрофа в Олешках є прямим наслідком російської окупації та зневаги окупантів до людського життя.
Він наголосив, що вся відповідальність за ситуацію в місті лежить на Росії як державі-окупанті, яка створила в Олешках умови, несумісні з життям.
Росія веде війну проти цивільного населення та порушує норми міжнародного гуманітарного права.
– Закликаю міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних дій: забезпечити доступ міжнародних місій, посилити фіксацію злочинів і створити дієві механізми реагування. Люди не можуть чекати, – наголосив омбудсмен.
Нагадаємо, у березні Лубінець повідомив про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині та звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста і до російської сторони з вимогою втрутитися.
Він поінформував про катастрофічну нестачу питної води, відсутність стабільного електро- та газопостачання та обмежений доступ населення до медичної допомоги.
