Гуманітарна катастрофа у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області щодня посилюється.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Посилення гуманітарної катастрофи в Олешках: що відомо

Він зазначив, що у місті фіксують масштабні руйнування та знищення цивільної інфраструктури.

Зараз дивляться

– Разом з тим Росія продовжує маніпулювати вищенаведеними фактами. Вона сама обстрілює місто, свідомо руйнує цивільні об’єкти, а потім намагається перекласти відповідальність за власні злочини на Україну. Це цинічна й добре відпрацьована інформаційна тактика, – йдеться в повідомленні.

Уповноважений ВР з прав людини зауважив, що гуманітарна катастрофа в Олешках є прямим наслідком російської окупації та зневаги окупантів до людського життя.

Він наголосив, що вся відповідальність за ситуацію в місті лежить на Росії як державі-окупанті, яка створила в Олешках умови, несумісні з життям.

Росія веде війну проти цивільного населення та порушує норми міжнародного гуманітарного права.

– Закликаю міжнародну спільноту перейти від заяв до конкретних дій: забезпечити доступ міжнародних місій, посилити фіксацію злочинів і створити дієві механізми реагування. Люди не можуть чекати, – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, у березні Лубінець повідомив про критичну гуманітарну ситуацію в окупованих Олешках на Херсонщині та звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста і до російської сторони з вимогою втрутитися.

Він поінформував про катастрофічну нестачу питної води, відсутність стабільного електро- та газопостачання та обмежений доступ населення до медичної допомоги.

Фото: Дмитро Лубінець

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.