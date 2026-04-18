Беспилотники типа Shahed оснащены SIM-картами российского оператора, что обеспечивает связь во время полета для атак на Украину. У границ эти дроны могут подключаться к сетям соседних стран – Беларуси, Польши или Румынии, что поддерживает их работу во время полета.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш).

Как РФ использует мобильную связь в дронах

По словам советника министра обороны Украины Сергея Бескрестнова (Флэша), российские дроны типа Shahed оснащены SIM-картами одного из российских мобильных операторов, что позволяет им поддерживать связь и координировать свои действия во время атак на территорию Украины.

Сейчас смотрят

Речь идет об операторе мобильной связи t2, ранее известном как Теле2.

— В каждом Шахеде установлена ​​SIM-карта Теле2. Партии этих SIM-карт специально заказываются оператором и поставляются производителям Шахедов, – объясняет Флэш.

Он отметил, что в Украине их роуминг заблокирован, однако вблизи границ беспилотники могут подключаться к сетям операторов соседних стран, в частности, белорусских, польских или румынских.

Также, по его словам, не исключается использование аналогичных технологий и в других типах беспилотников, фиксируемых в разных странах Европы.

Бескрестнов подчеркнул, что международные телекоммуникационные компании должны пересмотреть сотрудничество с оператором, который может быть вовлечен в обеспечение работы российских военных технологий, в том числе через роуминг и интерконнект.

Он также отметил, что обсуждал этот вопрос с уполномоченным президента по вопросам санкционной политики Владиславом Власюком.

Напомним, в конце февраля Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил об уничтожении mesh-сети, которую российские беспилотники типа Shahed использовали на севере Украины для координации действий.

Тогда советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) объяснял, что mesh-сеть, установленная на БпЛА, состоит из радиомодулей, которые не только принимают и передают сигналы, но и выполняют роль ретрансляторов, усиливая связь между собой.

По его словам, беспилотники образуют в воздухе единую радиосеть, поэтому даже при уничтожении части дронов канал связи не разрывается, а продолжает работать через другие аппараты.

Фото: Сергей Бескрестнов (Флэш)

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.