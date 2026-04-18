Безпілотники типу Shahed споряджені SIM-картами російського оператора, що забезпечує зв’язок під час польоту для атак на Україну. Біля кордонів ці дрони можуть підключатися до мереж сусідніх країн – Білорусі, Польщі або Румунії, що підтримує їхню роботу під час польоту.

Про це повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш).

Як РФ використовує мобільний зв’язок у дронах

За словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова (Флеша), російські дрони типу Shahed споряджені SIM-картами одного з російських мобільних операторів, що дозволяє їм підтримувати зв’язок і координувати свої дії під час атак на територію України.

Йдеться про оператора мобільного зв’язку t2, раніше відомого як Теле2.

— У кожному Шахеді встановлено SIM-карту Теле2. Партії цих SIM-карт спеціально замовляються оператором і постачаються виробникам Шахедів, – пояснює Флеш.

Він зазначив, що в Україні їхній роумінг заблоковано, однак поблизу кордонів безпілотники можуть підключатися до мереж операторів сусідніх країн, зокрема білоруських, польських або румунських.

Також, за його словами, не виключається використання аналогічних технологій і в інших типах безпілотників, які фіксуються в різних країнах Європи.

Бескрестнов наголосив, що міжнародні телекомунікаційні компанії мають переглянути співпрацю з оператором, який може бути залучений до забезпечення роботи російських військових технологій, зокрема через роумінг та інтерконект.

Він також зазначив, що обговорював це питання з уповноваженим президента з питань санкційної політики Владиславом Власюком.

Нагадаємо, наприкінці лютого Міністр оборони України Михайло Федоров заявив про знищення mesh-мережі, яку російські безпілотники типу Shahed використовували на півночі України для координації дій.

Тоді радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов (Флеш) пояснював, що mesh-мережа, встановлена на БпЛА, складається з радіомодулів, які не тільки приймають і передають сигнали, а й виконують роль ретрансляторів, підсилюючи зв’язок між собою.

За його словами, безпілотники утворюють у повітрі єдину радіомережу, тому навіть у разі знищення частини дронів канал зв’язку не розривається, а продовжує працювати через інші апарати.

Фото: Сергій Бескрестнов (Флеш)

