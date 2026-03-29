Российские дроны типа Shahed все чаще используются для дистанционного минирования. Каждый день с части беспилотников сбрасывают от двух до восьми мин разного типа.

Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей (Флеш) Бескрестнов.

РФ использует дроны типа Shahed для дистанционного минирования: что известно

Российские войска стали более активно применять ударные дроны типа Shahed не только для атак, но и для дистанционного минирования территорий.

По словам советника министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергея (Флеша) Бескрестнова, беспилотники оснащают специальными круглыми контейнерами, из которых во время полета сбрасывают разные типы мин.

— Каждый день с части Шахедов сбрасывают мины. По 8 штук из одного Шахеда. Мины размещены в круглых контейнерах под крыльями, – отмечает Бескрестнов.

В частности, сброс мин с Шахеда зафиксирован в 50 километрах от государственной границы.

Советник министра призывает быть осторожными, чтобы не наткнуться на мины.

В конце декабря 2025 года представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщал о планах РФ по дистанционному минированию логистических путей, ведущих в Гуляйполе.

По его словам, таким образом враг пытается отрезать удерживающие оборону подразделения Сил обороны Украины.

В январе Силы обороны Юга сообщали об очередном минировании Гуляйполя со стороны российских войск противопехотными и противотанковыми минами ТМ-72.

Фото: Сергей (Флеш) Бескрестнов

