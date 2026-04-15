В среду, 15 апреля, ряд стран анонсировали дополнительные взносы в программу закупки странами-партнерами американского вооружения для Украины под названием PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Об этом министр обороны Михаил Федоров заявил на пресс-конференции после 34 заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) в Берлине.

Новые взносы в PURL: что известно

Михаил Федоров отметил, что о новых вкладах в PURL объявили Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

Сейчас смотрят

– Сегодня были определенные анонсы о новых вкладах в PURL. PURL остается важным проектом для нас. И сегодня разные страны объявили новые взносы в PURL. И я хотел бы за это поблагодарить, – сказал он.

По словам министра, 35 заседание заседания Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн запланировано на июнь.

Федоров подчеркнул, что Украина будет готовиться к следующей встрече и много “домашней работы”, которую необходимо сделать до этого момента.

Напомним, генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал страны-партнеры наращивать инвестиции для предоставления оборонной помощи Украине в размере $60 млрд вдобавок к деньгам, которые должен предоставить ЕС в рамках совместного кредита.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.